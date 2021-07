Das Bayerische Brauereimuseum bietet kompakte Bierproben an. Kurzweilig und informativ können sich die Teilnehmer in etwa eineinhalb bis zwei Stunden die wichtigsten Grundkenntnisse des Bierbrauens aneignen. Diese vermitteln die Museumsführer bei einer 30-minütigen Führung durch die Abteilung "Bierbrauen um 1900" und einer sich anschließenden Bierverkostung. Die Teilnehmer des "Biergeflüsters" können sich auch in Kleinstgruppen ab zwei Personen anmelden. Weitere Informationen sowie die Anmeldung unter Telefon 09221/80514 oder per E-Mail an die Adresse info@kulmbacher-moenchshof.de. red