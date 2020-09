Nach langer Vorbereitung freuten sich die beiden Kommunionkinder, Jasmin Bezold und Philipp Tremel, endlich ihre Erstkommunion in der Kuratiekirche "Aufnahme Maria in den Himmel" im Kreise ihrer Familien feiern zu dürfen. Die Kirchenband "Sirius" umrahmte musikalisch den festlichen Gottesdienst. Die beiden Kommunionkinder gestalteten den Gottesdienst mit Kyrierufen und Fürbitten aktiv mit. Zur Erneuerung des Taufversprechens entzündeten sie ihre selbst gestaltete Kommunionkerze an der Osterkerze. Foto: Carmen Bezold