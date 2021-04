In der Herz-Jesu-Kirche sind am 11. April drei Kinder zur Erstkommunion gegangen. Die Kinder wurden am Hauptportal von Pfarrer Greier und Gemeindereferentin Regina Bühner abgeholt und willkommen geheißen: (von links) Sebastian Klopf, der an diesem Tag auch gleichzeitig das Sakrament der Taufe empfangen hat und daneben Maximilian und Stella Meinck. Am 18.Juli werden in einer weiteren Feier elf Kinder in Bad Kissingen das erste Mal zur Kommunion gehen. Foto: A. Meinck