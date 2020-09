Mainleus vor 17 Stunden

mainleus.inFranken.de

Kommunion: Startschuss für ein Leben mit Gott

Die neun Kommunionkinder der Kirchengemeinden St. Antonius in Mainleus und St. Maternus in Motschenbach strahlten mit der Sonne um die Wette. Kaplan Florian Sassik merkte man die Freude an, die Kinder...