Kommunion in außergewöhnlicher Zeit

Ein freudiges Ereignis war es für die Kinder Paula Hopfenmüller und Yannick Herold, in der der Modschiedler Kirche St. Johannes trotz Corona doch noch in diesem Jahr ihre erste heilige Kommunion feiern zu dürfen. Leider ohne Blasmusik, dafür unter Beachtung der Infektionsschutzbestimmungen zogen sie zusammen mit Pfarrer Gerhard Möckel bei festlichem Orgelspiel des Beethovenhymnus "Die Himmel rühmen" zum Tisch des Herrn.

Es dürfte in der Erinnerung aller ein besonderer Tag werden, erklärte der Geistliche. Unter dem Motto "Jesus - Brot des Lebens" stand der Gottesdienst. Genügend Brot zu haben und immer satt zu werden sei ein großes Geschenk. Aber das Brot Jesu, das in Form der heiligen Kommunion gereicht werde, spiele eine besondere Rolle. Damit werde ein Freundschaftsband zu Gott geknüpft. Gottes Brot gemeinsam zu essen bedeute, in tröstlicher und versöhnender Form bei Gott zu sein, erklärte der Pfarrer.

Der Dank Kinder galt am Ende Pfarrer Möckel, Pastoralreferentin Birgit Janson und den Eltern, die sie auf ihrem Weg zur ersten heiligen Kommunion begleitet hatten. Roland Dietz