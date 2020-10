Bei strahlendem Sonnenschein empfingen die Kommunionkinder aus Waldfenster unter dem Motto "Mit Jesus in einem Boot" ihre Erstkommunion. Den Gottesdienst feierten sie zusammen mit Pfarrer Stephan Hartmann in der Kirche St. Ludwig in Oehrberg. Unser Bild zeigt Pfarrer Stephan Hartmann sowie die Kommunionkinder Laurin Schlereth, Jonas Gärtner, Philipp Schmitt und Jaron Wittmann. Foto: Patrick Gläser