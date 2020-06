Kommunen bekommen Geld für digitale Endgeräte

In der Corona-Krise zeigen sich die Probleme der Digitalisierung an Schulen wie unter einem Brennglas. Dazu gehören vielerorts langsames Internet, fehlende Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte oder mangelnde IT-Ausstattung, meint der Erlanger Landtagsabgeordnete Christian Zwanziger von Bündnis 90/Die Grünen. Um alle Schüler zukünftig auch zu Hause besser erreichen und unterrichten zu können, habe die Bundesregierung deshalb zusätzlich zum Digitalpakt (Volumen: fünf Milliarden Euro) ein weiteres Förderprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro zur Anschaffung digitaler Endgeräte wie Laptops und Tablets aufgelegt. Diese sollen dann an die Lernenden unbürokratisch verliehen werden.

Zwanziger informiert jetzt per Pressemitteilung über die Höhe der Fördermittel: Der Freistaat Bayern bekommt insgesamt rund 78 Millionen Euro, davon erhalten die Stadt Erlangen 807 865 Euro, die Kommunen und der Kreis Erlangen-Höchstadt insgesamt 655 359 Euro an möglichen Höchstfördersummen. Höchstadt zum Beispiel könnte maximal 55 095 Euro bekommen.

Unterstützung bei der Wartung

"Die zusätzlichen Fördermittel sind ein guter erster Schritt. Damit digitale Bildung dauerhaft gelingt, darf die Staatsregierung nicht erwarten, dass die Kommunen teils mit viel Engagement in die Bresche springen, wo sie selbst versagt. Der Freistaat Bayern muss jetzt endlich die Kommunen bei der Systemadministration unterstützen, denn mehr Geräte bedeuten natürlich auch viel mehr Aufwand bei Wartung und Pflege", so Zwanziger. Die Grünen fordern außerdem einen Rahmenlehrplan für digitale Bildung und eine Aus- und Fortbildungsoffensive für Lehrkräfte und Lehramtsstudenten. red