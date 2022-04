Johannes Schlereth

Fast 30 Millionen Euro ist der jüngst verabschiedete Haushalt des Marktes Burkardroth schwer. Noch ist der Schuldenstand der Kommune bei Null - das könnte sich in den kommenden Jahren allerdings ändern.

Den Verwaltungshaushalt setzte die Kommune mit etwa 16,2 Millionen Euro etwa um 800.000 Euro höher an, als beim Haushaltsjahr 2021. Ursachen dafür sind ein Mehr an Gewerbesteuer und der Einkommensteuer, aber auch höhere Gebühren - wie etwa für das Abwasser. Dabei handelt es sich um eine kostendeckende Einrichtung. Dem Vermögenshaushalt führt die Kommune etwa 2,4 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt zu. "Das ist unsere freie Finanzspanne. Das Geld können wir für Investitionen nutzen", machte Kämmerer Heiko Schuhmann deutlich. Er appellierte: "Wir werden jeden Euro den wir haben, auch wirklich brauchen."

Projekte angehen

Denn im 13,1 Millionen Euro schweren Vermögenshaushalt sind einige größere Investments eingeplant. Mit 1,5 Millionen Euro sind die Kosten für die Erschließung zweier Baugebiete aufgeführt. Etwa 1,5 Millionen Euro fließen auch in den Erwerb beweglicher Sachen - "Das sind beispielsweise die neuen Feuerwehrautos", sagte Heiko Schuhmann. Ein weiterer großer Posten sind Bauvorhaben. Der Burkardrother Kämmerer nannte dafür die Summe von über neun Millionen Euro. Projekte sind beispielsweise Feuerwehrhäuser, der Hort in Lauter, Kanalbauarbeiten oder der obere Weiher in Waldfenster, der zum Naherholungsgebiet umgebaut werden soll. "Es wird einiges abgewickelt, was sich bislang als Posten durch den Haushalt geschleppt hat", machte Heiko Schuhmann deutlich. Sein Fazit: "Wir dürfen ganz schön in den Geldbeutel greifen."

Ein Posten, bei dem das besonders ins Auge sticht, sind die beiden Kindergärten in Burkardroth und Gefäll. Geplant war eigentlich, dass die Kirchenstiftung als Bauherr auftritt. Aber dadurch, dass sich die Diözese aus derlei Bauvorhaben zurückgezogen hat, muss die Kommune nun als Bauherr auftreten. Dabei steht eine Summe von etwa 1,3 Millionen Euro im Raum. Aus den Rücklagen sollen etwa 6,2 Millionen Euro entnommen werden.

Die Burkardrother Finanzen würden sich jedoch nach wie vor sehr entspannt gestalten. Eine Kreditaufnahme steht heuer nicht an. "Kommendes Jahr ist das wahrscheinlich schon eher der Fall. Für das Jahr 2024 ist es dann absehbar", betonte der Kämmerer der Kommune am Fuß der Schwarzen Berge. "Viel Geld fließt in unsere Pflichtaufgaben als Kommune. Das sind notwendige Dinge. Wir bauen keine Luftschlösser."