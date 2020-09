Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land veranstaltet in Kooperation mit der Tourist-Information Egloffstein das Konzert "Kommt ihr Gespielen". Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 13. September, ab 18 Uhr in der Schlosskirche Egloffstein.

Das Trio "Vita Sonante" spannt mit Werken aus fünf Jahrhunderten vom Mittelalter über Barock, Irish Folk bis Jazz einen weiten musikalischen Bogen. Die Akteure Jutta Augustat, Bernd Dehmel und Harald Berghausen lassen Werke von Melchior Vulpius, Georg Friedrich Händel, Gerolamo Frexcobaldi, Georg Telemann, Henry Purcell und anderen namhaften Komponisten erklingen. Neben seinem hohen virtuosen Können zeichnet sich das Trio durch die Vielfalt der bespielten Blas- und Tasteninstrumente aus.

Karten (12/10 Euro) sind im Vorverkauf bei der Bücherstube an der Martinskirche (Tel. 09191/14500), bei der Lotto-Annahmestelle Kefferstein (Tel. 09191/3515930), in der Tourist-Information Egloffstein (Tel. 09197/202), auf www.trubachtal.com sowie an der Tageskasse ab 17.30 Uhr erhältlich. Weitere Informationen zur Konzertveranstaltung stehen unter www.forchheimer-kulturservice.de im Internet. red