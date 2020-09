Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land e.V. veranstaltet in Kooperation mit der Tourist-Information Egloffstein das Konzert "Kommt ihr Gespielen" am Sonntag, 13. September, 18 Uhr, in der Schlosskirche Egloffstein.

Das Trio Vita Sonante spannt mit Werken aus fünf Jahrhunderten, vom Mittelalter über Barock, Irish Folk bis Jazz, einen weiten musikalischen Bogen. Die Akteure Jutta Augustat, Bernd Dehmel und Harald Berghausen lassen unter anderem Werke von Melchior Vulpius, Georg Friedrich Händel, Gerolamo Frexcobaldi, Georg Telemann und Henry Purcell erklingen.

Karten (12 Euro, ermäßigt 10 Euro) sind im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises Forchheim Tel. 09191/861045, bei der Bücherstube an der Martinskirche (09191/14500), bei der Lotto-Annahmestelle Kefferstein (09191/3515930), in der Tourist-Information Egloffstein (09197/202),sowie an der Tageskasse (ab 17.30 Uhr) erhältlich. Weitere Infos gibt es unter forchheimer-kulturservice.de. red