Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Montag, 7. Juni, um 19 Uhr im "Haus der Jugend" in Rugendorf statt. Beraten wird über die Auftragsvergabe zur Erneuerung der Pumpe für die Wärmeversorgung im "Haus der Jugend", die Einziehung eines Teilstücks eines öffentlichen Feld- und Waldwegs in Rugendorf sowie über die Einführung eines Baumkatasters durch die Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach. Außerdem geht es um die Aufstellung eines Bebauungsplans "Losau Ost" samt Änderung des Flächennutzungsplans. red