Der schon zur Tradition gewordene "Mittelalterliche Markt" in Hemhofen auf dem Gelände an der Hauptstraße neben der Gaststätte "Goldener Schwan" findet am kommenden Wochenende, 10. und 11. Oktober, statt. Die Marktöffnungszeiten des familienfreundlichen Marktes sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr.

"Es ist gelungen, ein ausgeklügeltes Hygiene-Konzept zu erstellen. Wir möchten uns für die Mithilfe bei den örtlichen Behörden nochmals bedanken. Der Markt wird "klein, aber oho", sagt der Veranstalter Manfred Schleicher.

Für die Besucher und alle Mitwirkenden gibt es behördliche Auflagen. So gelten die "AHA"-Regeln für alle, was die Maskenpflicht beinhaltet, überall sind Desinfektionsspender für die Hände aufgestellt, es gibt Abstandsregeln vor den Ständen und beim Anstehen bei Verkaufsständen. Jeder Besucher muss sich für eine mögliche Nachverfolgung vor dem Kassenbereich eintragen und erklärt sich mit den hygienischen Maßnahmen bei Betreten des Geländes einverstanden.

Größte Sorgfalt von allen Seiten

Eine Höchstzulassung der Besucher wurde auf 300 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände vorgegeben."Wir arbeiten mit größter Sorgfalt, da uns die Gesundheit der Besucher und den Mitwirkenden sehr am Herzen liegt. Nur wenn wir alle die momentanen hygienischen Auflagen erfüllen, können wir uns auf weitere Veranstaltungen in Zukunft freuen", so Schleicher.

Die Besucher erwartet nicht nur ein tolles Warenangebot und viele Spezialitäten, Lagergruppen, die aus alter Zeit erzählen, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm. Die "Freivögel" unterhalten die Gäste mit Musik, es gibt orientalische Tanzvorführungen, der bekannte Gaukler "Gregorius" unterhält mit seinen Jonglagekünsten und seinem Wortwitz die kleinen und großen Besucher und "Silvana die Zeitenwandlerin", verzaubert die Zuschauer mit magischen Kunststückchen und Märchen.

Am Samstag ist zusätzlich eine große Trommelgruppe zu Gast. Immer abends gibt es noch eine spektakuläre Feuershow vorgeführt von Gregorius. "so kommet, sehet und staunet": Die Mitwirkenden des Marktes freuen sich auf die Besucher. red