Unter dem Titel "Die Zukunft war früher auch besser" präsentiert die Studiobühne Bayreuth Komisches von Valentin. Premiere ist am 16. Oktober um 20 Uhr.

Mit der Produktion will die Studiobühne an ihre Anfangsjahre erinnern: Eine der ersten Produktionen war ein Abend mit Szenen von Karl Valentin. Regie führt Werner Hildenbrand, der 1979 als junger Opernregisseur aus Wien nach Bayreuth kam, die Studiobühne mit einer Handvoll einheimischer Theaterenthusiasten aus der Taufe hob und die letzten Jahrzehnte erfolgreich leitete.

Für den Szenenabend hat die Studiobühne die komischsten und skurrilsten Szenen ausgewählt, und es wird viel zu lachen geben. Aber auch Valentins Spätwerk wurde in der Textauswahl berücksichtigt, hat er sich doch auf seine unvergleichliche Art zu den gesellschaftlichen Zu- und Missständen geäußert, die in den 1940er Jahren in Deutschland herrschten. In Anbetracht von 75 Jahren Kriegsende werden auch selten gespielte Szenen des vom Ensemble der Studiobühne sehr verehrten Komikerpaares Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf die Bühne gebracht.

Regie führt Werner Hildenbrand; Bühne: Julius Semmelmann; Kostüme: Heike Betz; Musik: Jürgen Skambraks; Licht: Ronald Kropf. Es spielen:

Birgit Franz, Silvia Guhr, Oliver Hepp, Sylvia Lauterbach, Tina Leistner, Johanna Rönsch und Jürgen Skambraks. red