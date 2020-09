Sie sorgen für Stimmung, Spaß und maximale Spielfreude. Ihr Motto lautet "Rock'n'LOL", was sich frei mit "Rock-Musik und lautem Lachen" übersetzen lässt. Ihre Musik ist laut und lustig. Statt auf künstliche Intelligenz setzen sie bei ihren Auftritten auf komische Intelligenz mit Humor und Hirn.

Heute um 19 Uhr treten "Atze Bauer und die Band mit Witz" im Biergarten der Stöckacher Mühle (Stöckach 3) in Neustadt auf. Zur Unterstützung hat sich der Höchstadter Liederlacher und Comedian Atze Bauer zwei Mitstreiter "ins Lachboot geholt", wie er sagt. Jerry Röschmann am Bass spielte bereits vor über 30 Jahren mit Atze Bauer in der Comedy-Rockband "Heinz" zusammen, Eric Obst war früher als Schlagzeuger bei "Fiddler's Green" tätig.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Plätze können per E-Mail an info@stoeckacher-muehle.de sowie telefonisch unter 09161/ 307770 reserviert werden.

Weitere Infos gibt es auf atzebauer.de. red