Komet beobachtet

Derzeit fliegt Komet Neowise nah genug an der Erde vorbei, um nachts beobachtet zu werden. Richtig heißt er C/2020 F3. Knapp 4500 Jahre dürfte sein letzter Vorbeiflug her sein. Gegen Ende der Dämmerung ab 23 Uhr hebt sich er vom dunkler werdenden Hintergrund ab und kann mit bloßem Auge erkannt werden. Der Komet steht fast genau im Norden und nur knapp über dem Horizont. Deshalb dürfen Häuser und Berge die Sicht nicht versperren. Gegen 3.30 Uhr verschwindet der Komet im heller werdenden Hintergrund. Die Aufnahmen entstand in Hammelburg zwischen 0 und 1 Uhr am 13. Juli. Foto: Christian Fenn