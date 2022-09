Mit einem Rettungshubschrauber kam ein 21 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall in der Nähe von Zeitlofs an der Einmündung der Landesstraßen 2304 und 2289 am Montagnachmittag in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 21-Jährige kurz vor 17 Uhr auf der Landesstraße 2289 von Zeitlofs in Richtung Landesstraße 2304 unterwegs und beabsichtigte, in diese einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, an dessen Steuer ein 58 Jahre alter Mann saß, schreibt das Polizeipräsidium Südosthessen in einer Pressemitteilung. Der VW-Fahrer befuhr die Landesstraße 2304 von Altengronau kommend in Fahrtrichtung Mottgers. Durch den Zusammenprall fing das Krad offenbar sofort Feuer, wodurch auch der Fahrer schwere Brandverletzungen erlitt. Der 58 Jahre alte Autofahrer blieb laut Polizeibericht unverletzt. Ein hinzugezogener Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die beiden Landesstraßen waren während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter Tel. 06661/961 00 entgegengenommen, schreibt das Polizeipräsidium abschließend in der Mitteilung. pol