SPD-Urgestein Willi Kolb hat schon manches erlebt. Trotzdem war er überrascht, als er die Ladung zur Gemeinderatssitzung am 1. März erhielt. Dafür sorgten nicht die neun Punkte auf der Tagesordnung. Das Novum für ihn war, dass Bürgermeisterin Anita Sack die Sitzung ohne Beteiligung der Bürger als "nicht öffentlich" angesetzt hatte.

"Im Nachhinein muss ich feststellen, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit nach den Kriterien der Gemeindeordnung allenfalls bei zwei Tagesordnungspunkten gerechtfertigt gewesen wäre", so Kolb. Ein weiterer Kritikpunkt war für ihn die Sitzungsdauer. "Vier Stunden und zehn Minuten, gerade bei der heutigen Corona-Situation sind für mich absolut nicht nachvollziehbar."

Fernbleiben angekündigt

All das hat Kolb dazu veranlasst, einen offenen Brief an die Bürgermeisterin zu schreiben. Er hat folgenden Wortlaut: "Ich halte den Ablauf der derzeitigen Sitzungen aus Pandemiegründen nicht für zielführend. Wie bereits von mir ausgeführt und von manchen Kollegegen mit Kopfschütteln abgetan, werde ich bis zur meiner Coronaimpfung den Sitzungen des Gemeinderats Ködnitz fernbleiben. Zur Begründung: Die nichtöffentliche Sitzung am 1. März begann um 18 Uhr und endete um 22.10 Uhr. Aus meiner Sicht ist das gerade in Coronazeiten nicht nachvollziehbar. Die Vorgaben der öffentlichen Träger gehen davon aus, dass nur sehr wichtige unaufschiebbare Tagesordnungspunkte behandelt und in einem sehr kurzem Zeitraum abgestimmt werden. Der Ausweichraum (Kegelbahn Fölschnitz) ist für mich für die Sitzungen ungeeignet, da der Raum bekanntermaßen eine sehr schlechte Akustik hat, was für mich dazu führt, dass ich nicht alles verstehe. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Sitzungen des Gemeinderats grundsätzlich öffentlich abzuhalten sind. Nur ausnahmsweise kann auch nichtöffentlich getagt werden, wenn Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner zu Grunde liegen. Wie kann es also sein, dass eine komplette Gemeinderatssitzung mit neun Tagesordnungspunkten nichtöffentlich ausgeschrieben wird und stattfindet. Hier wurden vor allem öffentliche Anträge von Gemeindebürgern und Gemeinderäte in die geheime Sitzung verlegt. Mit diesem Schreiben möchte ich dazu anregen, dass sich auch andere Gemeinderäte darüber Gedanken machen." hd