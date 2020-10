Einen Österreicher hatte der BBC Coburg mit Leon Bulic schon unter dem Korb, ein Zweiter kommt dazu: Daniel Köppel wird in der kommenden Saison der Basketball-Liga ProB als Center für die Vestestädter agieren. Dazu erhält der 2,11-Meter-Riese eine Doppellizenz bei den Regnitztal Baskets in der Regionalliga Südost.

Geboren in Kärnten zog es den heute 20-Jährigen bereits mit 17 Jahren nach Deutschland: Zuvor war er bei seinem Jugendklub BBC Wolfsberg und im Nachwuchs des österreichischen Topklubs Kapfenberg Bulls ausgebildet worden, wurde bereits mit 16 Jahren auch im Basketball-Oberhaus des Alpenlandes eingesetzt.

Nach einem Jahr bei den Nürnberg Falcons ging es für Köppel dann 2018 ein paar Kilometer die A73 hinauf ins Nachwuchsprogramm von Brose Bamberg. Zunächst in der U19-Bundesliga NBBL, später dann auch in ProA und ProB im Dress der Baunach Young Pikes kam Köppel zum Einsatz. Nun soll er den Schritt zum echten Rotationsspieler schaffen, nachdem er letzte Saison sieben Mal für die jungen Hechte zum Einsatz gekommen war. Gleichzeitig soll er Spielpraxis in der Regionalliga bei Kooperationspartner Regnitztal erhalten. Zum festen Bestandteil österreichischer Jugendnationalmannschaften gehört der Neu-Coburger bereits seit langem, war sowohl bei der U16- als auch der U18-Europameisterschaft Leistungsträger für rot-weiß-rot. mv