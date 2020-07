Königshaus geht in Verlängerung

Die Lindenblüten duften am Schützenhaus. Das Plätschern der nahen Rodach ist zu hören. Doch sonst ist es ruhig. Das "Zeulner Freischießen" ist ins Wasser gefallen. Und das, obwohl in diesem Jahr das 200-jährige Bestehen der Schützengesellschaft gefeiert werden sollte. Doch machte auch hier die Corona-Pandemie den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung.

Aber die Schützen waren nicht faul. Denn mit Trockenübungen, in denen sich so mancher seine Zielscheibe im Wohnzimmer aufhängte, punkteten die Zeulner Schützen. "Man muss die Ruhe und das Ziel finden", erklärt Vorsitzender Ulrich Haderlein. Dafür müssen die Konzentration, die Muskeln und natürlich das Auge trainiert sein. Selbstverständlich wurde kein Schuss im heimatlichen Wohnzimmer abgegeben. Die Stände waren in der viermonatigen Zwangspause komplett geschlossen. Auch als einzelner Schütze konnte nicht trainiert werden. Immerhin darf das Königshaus 2019 noch bis 2021 regieren. Eine ungewöhnlich lange Zeit für Schützenkönig Jan Wagner, Schützenkönigin Petra Haderlein und Jungschützenkönig Sinan Özcakmak.

Alles wird nachgeholt

Sowohl das Freischießen wie auch das Böllertreffen und das Bürger- und Vorderladerschießen mussten ausgerechnet im Jubiläumsjahr abgesagt werden. Aber es wird alles nachgeholt. Das Böllerschießen findet voraussichtlich am 19. Juni 2021 statt, und das Jubiläumsfreischießen von 24. Juni bis 29. Juni 2021.

Natürlich gilt auch für die Schützen ein spezieller Reinigungs- und Desinfektionsplan, eine Dokumentationspflicht und ein Hygienekonzept. Die Auflagen unterscheiden sich für das Training in Raumschießanlagen oder fürs Training im Freien. "Leider sind die Infos zu den Trainingsbedingungen vom Bayerischen Sportschützenbund sehr zögerlich gekommen, für uns eigentlich zu spät", bedauert der Vorsitzende.

Vorerst wird es bei den Zeulner Schützen keinen Wirtschaftsbetrieb geben, ab 8. Juli aber wieder Biergartenbetrieb. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch wieder das Training. Zuschauer und Fremdschützen sind dann nicht erlaubt. Lediglich fünf Leute dürfen sich im Stand befinden, eine Aufsicht und vier Schießende. Seit kurzem läuft auch wieder ein Arbeitseinsatz. Natürlich entgehen dem Marktzeulner Schützenverein sämtliche Einnahmen der diesjährigen Veranstaltungen. Der Ausfall des Freischießens, welches die Haupteinnahmequelle darstellt, ist schmerzlich. Dennoch meint Ulrich Haderlein: "Ein Jahr Ausfall können wir verkraften, bei zwei Jahren wäre es dann schon eng."

Zum Begriff "Freischießen" gibt es verschiedene Theorien zur Entstehungsgeschichte. Einer Legende nach konnte sich der beste Schütze für ein Jahr von seinen Steuerabgaben "freischießen". Doch heute ist mit der Königswürde keine Steuerbefreiung mehr verbunden. Schon über 100 Jahre wird das "Zeulner Freischießen" ausgerichtet. Es ist eines der beliebtesten und eines der größten Schützenfeste der Region und weit über die Grenzen von Marktzeuln hinaus bekannt.

Im Marktzeulner Schützenverein befinden sich ungefähr 170 Mitglieder, von denen etwa 60 Prozent Männer sind. Der Altersdurchschnitt ist relativ hoch, da Kinder unter zehn Jahren nicht an die Waffen dürfen. "Deshalb sind viele Jugendlichen in anderen ortsansässigen Vereinen fest integriert und für den Schützenverein bleibt keine Zeit mehr", bedauert der Vorsitzende.