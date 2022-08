Im Oberen Werntal hat sich die ökologische Wirtschaftsweise für eine große Zahl an landwirtschaftlichen Höfen zu einer nachhaltigen Antwort mit Zukunftsperspektive entwickelt. Die Öko-Modellregion möchte Bio erlebbar machen und hat deshalb ein buntes Herbstprogramm gestrickt.

Einen Kochkurs mit heimischen Bio-Hülsenfrüchten gibt es am Freitag, 16. September, von 18 bis 20 Uhr. Treffpunkt ist die Küche der Grund- und Mittelschule Poppenhausen, Rudolf-Werner Straße 1. Den Kurs leitet Hülsenfrüchteexpertin Cecilia Antoni. Anmeldung unter oekomodellregion@oberes-werntal.org oder Tel. 09726/906 724.

Bio-Radelspaß im Oberen Werntal heißt es am Sonntag, 25. September, von 10 bis 16 Uhr. Los geht es am Hof der Familie Markert, Maibacher Berg 2, 97456 Dittelbrunn. Bei der Radtour durchs Obere Werntal kann man allerlei über den Ökolandbau und wertvolle regionale Bio-Erzeugnisse erfahren. Stationen: Bio-Bauernhof Fam. Markert (Hambach), Milchtankstelle Fam. Göbel (Maibach), Nussquelle Fam. Kimmel (Pfersdorf), Bio-Ziegenhof Fam. Kuhn (Oerlenbach), Happentalerhof Fam. Dömling (Rannungen), Brönnhof/Angusrinder Fam. Ort (Brönnhof). Als Abschluss Einkehr im Hühnernest Hambach. Tourlänge circa 30 Kilometer Anmeldung unter oekomodellregion@oberes-werntal.org oder Tel.09726 906724.

RegioPlusChallenge "Bio - Fair - Saisonal": Eine Woche lang nur bio-regionale Verpflegung heißt es bei einer Aktionswoche von Montag, 26. September, bis Sonntag, 2. Oktober. Die Herausforderung ist, eine Woche lang nur das zu essen, was maximal 50 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernt angebaut oder hergestellt wird: Erfahrungen kann man auf Instagram (obereswerntal), teilen, außerdem gibt es einen Rezeptwettbewerb. Unter regiopluschallenge.customer.bisping.de gibt es hilfreiche Tipps, regionale Aktionen und Rezeptideen.

Straßenfest-Weltkind-Erlebnistag: Dieser findet statt am Samstag, 1. Oktober, ab 11 Uhr, Weltkind eG, Julius-Echter-Straße 11, 97440 Werneck. An diesem Tag möchte der neue Unverpacktladen mit Secondhand und Bistro in Werneck einen ganzen Tag feiern. Mit bioregionalen Köstlichkeiten, Live-Musik, Infoständen und Vorträgen von den Bio-Produzent-/innen sowie rund um das Thema Nachhaltigkeit. Weitere Informationen unter weltkind.bio.

Apfelmus aus Bio-Streuobst wird am Samstag, 8. Oktober, von 14 bis 17 Uhr auf dem Siebenäckerhof, Hellmuthstraße 19, Niederwerrn, hergestellt. Auf den Bio-Streuobstwiesen des Siebenäckerhofes bei Benedikt Böhm und Eva Schmidt werden Äpfel aufgelesen und daraus Apfelmus und Marmeladen gekocht. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab fünf Jahren (gerne in Begleitung der Eltern). Handschuhe und leere Einmachgläser sind mitbringen. Anmeldung erforderlich unter: Benedikt Böhm und Eva Schmidt, Tel. 0151/225 566 86 oder info@siebenaeckerhof.de. red