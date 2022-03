Regisseur Jeff Tremaine gibt sich erneut die Ehre und wird in der Produktion von Johnny Knoxville selbst und von Oscar-Preisträger Spike Jonze unterstützt.

Utopolis Multiplexkino

Jackass forever: Zehn Jahre sind vergangen, seitdem die Kult-Chaoten mit waghalsigen Stunts, bösartigen Pranks und masochistischen Mutproben ein Festival der Selbstzerstörung feierten. Die adrenalinsüchtigen Risiko-Junkies sind älter geworden, aber nicht weiser. In todesmutiger und halsbrecherischer Action zeigen sie erneut die aggressivste Form des Masochismus... Zivilisiert geht anders (96 Minuten; frei ab 16 Jahre; täglich um 16.40 und 20.10 Uhr).

VHS-Film: Ein Festtag: England, 1924. Dienstmädchen Jane (Odessa Young) hat von ihrer Herrschaft, Mr. (Colin Firth) und Mrs. Niven (Oliva Colman), zur Feier des Muttertages frei bekommen. Freudig erregt radelt sie hinaus in die Frühlingssonne, um Paul (Josh O'Connor), ihren Geliebten, zu sehen. Nach vielen sehnsüchtigen Blicken, versteckten Botschaften und heimlichen Treffen soll dies ihre letzte Verabredung sein. Denn Paul, der dem englischen Geldadel angehört, wird bald standesgemäß heiraten (105 Minuten; frei ab 12 Jahre; Dienstag um 19.30 Uhr).

Weiterhin im Programm:

Spider-Man: No Way Home 3D (frei ab 12; täglich 16.10, Do., Sa. 19.50 Uhr). - Uncharted (frei ab 12; täglich 16.40 und 20.10 Uhr). - The Batman (frei ab 12; täglich um 16.10 und 19.30 Uhr; Fr., Mo. auch in OV ohne Untertitel). - Wunderschön (frei ab 6; täglich um 16.30 und 19.50 Uhr). - Tod auf dem Nil (frei ab 12; täglich 20 Uhr). - Cyrano (frei ab 12; täglich 20 Uhr). - Moonfall (frei ab 12; täglich 20 Uhr). - The King's Man - The Beginning (frei ab 16; So., Mi. 19.50 Uhr). - Sing 2 3D (frei ab 0; täglich um 16.20 Uhr). - In 80 Tagen um die Welt (frei ab 0; täglich 16.30 Uhr). - Clifford der große rote Hund (frei ab 0; täglich 16.30 Uhr).