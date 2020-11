Als eines der größten Klinikunternehmen der Region bereiten sich die Bezirkskliniken Mittelfranken auf die sich erneut ausbreitende Corona-Pandemie vor. Der Schutz der Patienten sowie aller Mitarbeiter steht dabei an oberster Stelle, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, die Versorgung der besonders behandlungsbedürftigen Patienten auch in einer noch weiter eskalierenden Situation aufrechtzuerhalten.

Aus diesem Grund schränken die Bezirkskliniken Mittelfranken ab sofort die Besucherregelungen wie bereits im Frühjahr dieses Jahres an allen Standorten ein. Zum Schutz der Patienten sowie der Mitarbeiter sind keine Besuche mehr zugelassen.

Ausnahmen für junge Patienten

Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirksklinikum Ansbach gelten aufgrund der Minderjährigkeit der Patienten andere Regelungen. Jedoch werden auch hier Besuche weiter eingeschränkt. In den forensischen Kliniken könne es im begründeten (z.B. gerichtlich genehmigten) Einzel- bzw. Ausnahmefall Abweichungen vom generellen Besuchsverbot geben. red