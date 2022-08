Die My-Way -Betty-Ford Klinik überträgt Dr. med. Vanessa Graßnickel erneut die medizinische Leitung der Klinik, schreibt die Klinik in einer Pressemitteilung.

Seit Anfang Juni 2022 übernimmt die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie die Position der Chefärztin in der privaten Sucht- und Entzugsklinik in Bad Brückenau. "Wir freuen uns, dass mit Dr. Graßnickel eine sehr versierte Fachärztin mit einem ausgewiesenen Schwerpunkt in der Suchtmedizin die medizinische Leitung unserer Klinik übernimmt und an die Klinik zurückkehrt", betont Sven Marquardt, Verwaltungsdirektor der My-Way-Betty-Ford-Klinik.Mit ihrer Spezialisierung im Fachbereich Sucht arbeitete Dr. Vanessa Graßnickel bereits von April 2016 bis Ende 2017 als Oberärztin und anschließend bis Ende 2019 als Chefärztin und Teil einer Doppelspitze in der My-Way-Betty-Ford-Klinik.

Stellvertretende Leiterin

In der Zeit zwischen 2020 und Mitte 2022 war sie stellvertretende ärztliche Leiterin in zwei namhaften Privatkliniken mit dem Behandlungsschwerpunkt Allgemeinpsychiatrie, so die Klinik weiter.

Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Suchtmedizin promovierte an der Ruhr-Universität Bochum mit summa cum laude über die Aussagekraft einer akuten Suizidalität mittels akustisch evozierter Potenziale. Während ihrer allgemeinpsychiatrischen Ausbildung fokussierte sie sich auf die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen sowie die Therapie bipolarer Störungen, so die Mitteilung. red