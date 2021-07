Der Gemeinderat Wartmannsroth berät bei der Sitzung am Donnerstag, 22. Juli, über Klimaschutz in urbanen Räumen und die Gewässerentwicklung in Windheim. Ein weiteres Thema ist die Bürgerbeteiligung zum Nachnutzungskonzept für die alte Hähnchenschlachterei in Dittlofsroda. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Karl-Keßler-Halle in Dittlofsroda. sek