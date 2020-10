Anlässlich der für den 13. Oktober angesetzten Klimaschutz-Sondersitzung des Stadtrates sowie der Diskussionen um die Verkehrswende in Bamberg hat der Bund Naturschutz ein konsequentes Vorgehen zur Verringerung der Treibhausgase gefordert.

"Die Klimakrise ist in vollem Gange. Wir müssen jetzt handeln. Für die Zweifler, Bremser und Rückwärtsgewandten haben wir kein Verständnis" so Martin Bücker, Vorsitzender des Bundes Naturschutz Bamberg. In der Region Bamberg seien die Folgen des Klimawandels nicht mehr zu übersehen. Das Absterben vieler Bäume in unseren Wäldern hält nun schon drei Jahre an. Auch bei den Stadtbäumen ist der Schwund enorm. Immer häufiger kommt es zu trocken-warmen Perioden mit immensen Problemen für Land- und Forstwirtschaft. Die Durchschnittstemperatur in Bamberg ist in den letzten Jahrzehnten um satte zwei Grad gestiegen. Und dennoch hätten manche Verantwortliche in der Stadt Bamberg den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden. "Warum sich manche Fraktionen angesichts dieser Auswirkungen dem Begriff ,Klimanotstand‘ verwehren, können wir nicht nachvollziehen", wundert sich Erich Spranger, zweiter Vorsitzender des Bundes Naturschutz Bamberg. Mit der Sondersitzung des Stadtrats zum Klimaschutz am 13. Oktober bestehe in Bamberg die Chance, starke Beschlüsse für den Klimaschutz zu fällen. "Wir setzen darauf, dass alle Stadträte ihrer Verantwortung gerecht werden und anerkennen, dass Klimaschutz jetzt konsequent vorangebracht und umgesetzt werden muss", sind die Bamberger Klimaschützer zuversichtlich. red