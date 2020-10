Endlich wieder Wettkampfluft schnuppern: Elf Erlanger Nachwuchskletterer des DAV Erlangen haben am vergangenen Wochenende ihr Können unter Beweis stellen. Bei den bayerischen Jugendmeisterschaften/Kids Cup Lead in Augsburg kämpfte die Wettkampfgruppe der DAV Sektion Erlangen um die Meistertitel.

Im Augsburger Landesleistungszentrum für Klettern war die Stimmung auch ohne Zuschauer gut. Es wurden zwei Qualifikationsrouten geklettert. Für die Athleten heißt es, möglichst weit in einer Route zu kommen, bestenfalls TOP, also ganz nach oben. Die Griffe der Routen sind nach oben hin durchnummeriert. Es zählt quasi jeder Griff, um in den Finaldurchgang zu gelangen. Das erreichten sechs der elf Erlanger Athleten. Eine sehr gute Bilanz für die Erlanger DAV Wettkampfgruppe.

Das beste Ergebnis für den Erlanger Nachwuchs gab es in der Jugend D. Nachdem Mia Fuchs am Wochenende zuvor das Finale der bayerischen Speedmeisterschaft in Rosenheim für sich entschieden hatte, musste sie sich beim gestrigen Wettkampf knapp geschlagen geben. Mit nur einem Griff Unterschied sicherte sie sich den Vizetitel. red