Kleines, aber feines Auto für das Bildungszentrum

Die Technik im Kfz-Gewerbe wandelt sich stetig. Deshalb ist eine Ausbildung mit Fahrzeugen, die mit modernen Assistenzsystemen ausgestattet sind, unerlässlich. Nun kann das Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Coburg die Auszubildenden noch besser auf ihre zukünftige Tätigkeit in den Betrieben vorbereiten. Denn Franz Köcke von der BMW AG übergab zusammen mit Dieter Eichhorn vom Autohaus Wormser einen Mini JCW Clubman. Das Fahrzeug besitzt allerlei Assistenzsysteme, 1998 Kubikzentimeter Hubraum und 306 PS. Es wird nun im Ausbildungszentrum im Hinteren Floßanger eingesetzt. Das Fahrzeug ist mit einem Allradantrieb ausgestattet und hat einem Neuwert von 57 715 Euro. Es kommt aus der Vorserienfertigung und hat nur 4000 Kilometer auf dem Tacho. "Mit seinen 306 PS ist es das stärkste Fahrzeug in unserer Flotte mit 18 Ausbildungsfahrzeugen", sagte Ausbildungsmeister Stefan Korzendorfer-Eisenhut bei der Übergabe. Zusammen mit Martin Geßlein ist er in der Ausbildung für den Kfz-Mechatronikernachwuchs tätig. Auszubildende im 3. und 4. Lehrjahr würden an diesem Fahrzeug ausgiebig geschult, sagte Korzendorfer-Eisenhut.

Schon mehrmals hat die BMW AG dem Wunsch der Handwerkskammer Coburg entsprochen und ein Fahrzeug für die Ausbildung zur Verfügung gestellt. HWK-Geschäftsführer Thomas Koller und Kreishandwerksmeister Jens Beland waren sehr dankbar. mst