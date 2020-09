Langsam werden die Tage wieder kürzer und die Nächte wieder länger - es geht auf den Herbst zu. Jetzt gilt es das Immunsystem zu stärken, um der Grippewelle zu entkommen. Eine Möglichkeit der Prävention ist die Grippeimpfung.

"Oktober und November sind die sinnvollsten Impfmonate", sagt Ärztin Elisabeth Eller aus Reundorf. Bis ein kompletter Impfschutz besteht, würde es bis zu 14 Tage dauern. Aber nicht jeder muss sich impfen lassen. Besonders wichtig sei es allerdings bei Personen über 60 Jahren, Schwangeren und Personen mit chronischen Grundleiden, wie etwa Bluthochdruck, Asthma oder Diabetes. Auch für medizinisches Personal, Lehrer, Erzieher und für Beschäftigte in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr sei eine Grippeimpfung empfehlenswert.

Die Impfung könne zum Beispiel beim Hausarzt durchgeführt werden. In der Regel werden die Kosten für Personen, bei denen eine Grippeimpfung empfohlen ist, von der Krankenkasse übernommen. Die Wirkung einer Impfung hält sechs bis zwölf Monate lang an und muss deswegen jedes Jahr erneuert werden. Dies läge auch daran, dass sich der Wirkstoff jährlich ändert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt die Zusammensetzung des Impfstoffes je nach den aktuellen Virussubtypen fest.

Risiken und Nebenwirkungen

Eine mögliche Nebenwirkung könnte eine gerötete Stelle oder in seltenen Fällen eine erhöhte Temperatur und Kopf- oder Gliederschmerzen sein. Alle Symptome sollten allerdings nach ein bis drei Tagen wieder von selbst verschwinden. "Ein verbreiteter Irrtum ist die Annahme, dass man durch die Impfung keine Erkältung mehr bekommen kann. Die Influenza hat nichts mit Erkältung zu tun", sagt die Ärztin. Die Impfung an sich sei sicher und von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen. Nur bei Fieber ab 38,5 Grad und bei schweren akuten Infektionen sei von einer Impfung abzuraten. Nach Eller hat eine Impfung bei jungen Erwachsenen eine Schutzwirkung von bis zu 80 Prozent.

Gesunde Lebensweise hilft

Bei älteren Personen beträgt die Schutzwirkung in etwa 50 Prozent. "Je älter man wird, desto schlechter wirkt die Impfung", sagt die 38-Jährige. Eine Grippeimpfung lohne sich aber dennoch, da geimpfte Personen in den meisten Fällen einen schwächeren Krankheitsverlauf aufweisen würden. Allgemein rät die Ärztin zu einer gesunden Lebensweise, um das Immunsystem zusätzlich zu unterstützen. Also auch, wenn die Tage kälter und dunkler werden, schadet ein Spaziergang an der frischen Luft nicht.