Zwei Brüder im Alter von 25 und 29 Jahren gerieten am Sonntagnachmittag zu Hause in Oeslau in Streit - und zwar so heftig, dass die Polizei kommen musste. Wie der ältere der beiden bei der polizeilichen Aufnahme schilderte, ging es um angebliche Schulden, die er bei seinem jüngeren Bruder haben soll. Der Jüngere geriet hierbei so in Rage, dass er seinem Bruder einen Faustschlag aufs Auge versetzte. Dieser erlitt dadurch eine Prellung und hatte ein blaues Auge. Der schlagkräftige Bruder hatte bereits vor Eintreffen der Polizei das Weite gesucht. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol