Wegen der Hygiene- und Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie müssen die diesjährigen Kommunionskinder auf vier Gottesdienste aufgeteilt werden. Nachdem bereits die ersten Kronacher Kinder eine Woche zuvor ihre Erstkommunion in der Stadtpfarrkirche St. Johannes gefeiert haben, waren am vergangenen Samstag die Nächsten an der Reihe.

Zu Beginn des Gottesdienstes wurden in Erinnerung an die Taufe die Erstkommunionkerzen der Kommunionkinder an der Osterkerze entzündet. Es ist wie damals bei der Taufe ein Zeichen, dass Jesus Christus mit den Kindern geht und ihnen auf ihrem Lebensweg Licht und Wärme schenkt.

Jesus, das Licht der Welt, schenkt sich uns und an diesem Samstag zum ersten Mal in besonderer Weise den Erstkommunionkindern. Denn gerade sie sollen leuchten und ihren Ton zum Erklingen bringen. Ganz nach dem Motto der diesjährigen Erstkommunion "Du bist ein Ton in Gottes Melodie". Jeder und jede ist dabei wichtig. Keiner braucht sich verstecken.

Jesus vergleicht es mit einer Kerze, die man auch nicht unter einen Eimer stellt. Da würde sie nichts nützen, sondern verlöschen. Ein Licht gehört so aufgestellt, dass jeder es sehen kann und das Licht den Raum hell erleuchtet.

So sagt Jesus im Matthäus-Evangelium: Ihr sollt ein Licht in der Welt sein! Ein Licht, das für andere leuchtet. Jeder kann etwas und hat eigenen Begabungen. Wenn jeder sich traut, sein Licht zu zeigen und seinen Ton, egal, ob hoch oder tief, laut oder leise, erklingen zu lassen, verbinden sich all diese wunderbaren Töne zu einer schönen Melodie. So durchzog die Melodie die Kirche - zum Lob und Dank an Gott und seinen Sohn Jesus Christus.

Die Kronacher Kommunionskinder sind:

Leandro Emmrich, Lias Gebhardt, Philipp Hager, Sandro Mazzei, Emma Neubauer, Tim Rißmann, Mara Rüger, Tim Schrader, Anna Stärker, Felix Paul Thum, Benjamin Uhthoff, Nino Baier, Franziska Engelhard, Kimara Höfner, Marius Hofmann, Katharina Kohlmann, Moritz Kohlmann, Leon Leicht, Alessia Madeo, Tomas Madeo, Julian Nol, Ylvi Öhring, Elena Schmidt, Luisa Wolf. red