In der Weihnachtsschreinerei der Katharinenschule in Fuchsstadt gab es in den vergangenen Wochen viel zu tun. Im Rahmen des Werkunterrichtes arbeiteten 30 Schülerinnen und Schüler mit großem Fleiß und handwerklichem Geschick an ihren Werkarbeiten. Es wurde gesägt, gebohrt, gefeilt, geschliffen und verleimt. Zum Einsatz kamen Fuchsschwanz und Japansäge, Dekupiersäge, Ständerbohrmaschine, Band- und Tellerschleifer. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, und die jungen Handwerker freuen sich über ein Lob . red