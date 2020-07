Anfang April hat die Bildungsregion Landkreis Haßberge anlässlich der Corona-Situation erstmalig einen Malwettbewerb ausgerufen. Kindergarten und Grundschulkinder aus dem Landkreis waren aufgerufen, ihre Kunstwerke und Bastelarbeiten zum Thema "Ich freue mich schon auf..." nach Corona einzureichen. Viele bunte und kreative Werke fanden den Weg ins Landratsamt. Sie zeigen, wie sich die kleinen Landkreisbürger mit den Herausforderungen durch Corona auseinandersetzen und behandeln die Vorfreude der Kinder auf eine Normalität nach der Corona-Pandemie. Entstanden sind Bilder voller Geschichten, die zum Schmunzeln und Staunen einladen.

Unter dem Motto "Kleine Künstler treffen große Künstler" werden die Werke des Malwettbewerbes nun für eine gute Woche im Kunsthaus Haßfurt ausgestellt. Dort werden sie Seite an Seite mit den Werken zweier "großer" und renommierter Künstler aus dem Landkreis hängen. Die Haßfurter Aquarell-Malerin Janna Liebender-Folz wird ausgewählte Werke präsentieren und Reinhard Schneider aus Hainert verschiedene Skulpturen ausstellen. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum Haßfurt organisiert. Sie ist an folgenden Tagen für die Öffentlichkeit zugänglich: Samstag, 25. Juli, 12.bis 16 Uhr; Samstag, 1. August, 12.bis 16 Uhr: Sonntag, 2. August, 12 bis 16 Uhr red