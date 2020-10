Die Kerwa ist kumma, die Kerwa is do, die Olten die brumma, die Junga sen froh", so singen normalerweise die Kerwasburschen und -mädchen in Oberköst. Dieses Jahr brummen alle, denn sämtliche Veranstaltungen inklusive dem weit über das Dorf hinaus bekannten Umzug am Sonntag wurden abgesagt. Da die Corona-Ampel jüngst auf Gelb und Rot wechselte, wurde auch das angedachte Kerwas-Treffen von nur Oberköstern im kleineren Kreis kurzfristig annulliert.

Doch so ganz geschlagen geben wollten sich die Mitglieder des Stammtisches "Die Wilden Tupfer", der alljährlich die Kirchweih ausrichtet, dann doch nicht. Gerade noch vor Ampelwechsel hievten sie den stattlichen Kirchweihbaum mit rund 20 Metern in die Höhe, um zu demonstrieren, dass trotz Corona in Oberköst Kirchweih ist. Und einen Festgottesdienst gab es auch - zelebriert von Pfarrer Bernhard Friedmann. Kleine Freuden inmitten der zweiten Welle.