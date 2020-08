Kleine Abendserenade lud zum Mitsingen ein

Die Kirchenmusiker der Pfarrei Leutenbach spielten eine kleine Abendserenade. Nach der monatelangen corona-bedingten Pause freuten sich die etwa 70 Besucher gemeinsam mit den zehn Blechbläsern und dem Schlagzeuger, dass endlich wieder ein Live-Konzert möglich war.

Eine Mischung aus Volksliedern und Unterhaltungsmusik, abgerundet mit dem in Leutenbach sehr beliebten Lied "Leise sinkt der Abend nieder", lud zum Mitsingen ein.

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Leutenbach richteten den Vereinsgarten her, so dass dieser mit seinem Blütenmeer einen idealen Rahmen für eine derartige Veranstaltung bot. Für die Erstellung eines vorschriftsmäßigen Hygienekonzepts und die ordnungsgemäße Durchführung sorgten Anneliese Iser von der Gemeinde-Caritas und Ehrenamtliche der Pfarrei Leutenbach. So ist die kleine Abendserenade ein gelungenes Beispiel dafür, dass auch mit Einhaltung von Abstandsregeln ein schönes musikalisches Erleben möglich ist. red