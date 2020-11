Die K.A.T.Ze hat in dem ehemaligen Tattoo-Studio in der Güterstraße ein neues Körbchen gefunden. Doch bis sie das beziehen kann, wird es voraussichtlich noch eine Weile dauern. "Der Umzug verzögert sich, weil es bauliche Schwierigkeiten gibt", erklärt die Vorsitzende des Sozialdienstes katholische Frauen Kronach, Geli Woll. Fast 50 Jahre lang hat der Verein die Tauschzentrale für gut erhaltene Kleidung am Stadtgraben betrieben. Doch, wie berichtet, muss die K.A.T.Z.e umziehen, weil die Sozialstiftung seit geraumer Zeit bei der Miete drauf zahlen musste. "Wir müssen bis zum 31. Dezember raus sein." Weil das neue Domizil nach derzeitigem Stand nicht direkt bezogen werden kann, bitten die ehrenamtlichen K.A.T.Z.e-Mitarbeiterinnen ihre Kunden darum, die Waren, die sie zum Verkaufen abgegeben haben, bis zum 3. Dezember abzuholen. "Wir haben keine Möglichkeit, die Sachen zwischenzulagern", bittet Geli Woll um Verständnis. Dinge, die bis zu diesem Termin nicht abgeholt wurden, müssten gespendet werden. Bei Fragen sind die Mitarbeiterinnen telefonisch unter 0178/8772002 zu erreichen. Unter dieser Rufnummer kann auch ein Termin für die Rückgabe vereinbart werden. saha