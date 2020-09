Kleidersammlung für die Afrikahilfe

Am Samstag, 12. September, findet die Straßensammlung statt. Hierfür sind die Kleiderspenden ab 8 Uhr gut sichtbar an die Straße zu stellen. Die Sammelfahrzeuge fahren durch alle Straßen in Diebach, Pfaffenhausen, Untereschenbach und Lager Hammelburg. In Hammelburg werden monatlich am 2. Samstag von 10 bis 12 Uhr an der Sammelstelle Ofenthaler Weg 30, Einfahrt zum Krankenhaus, Kleider angenommen. Ansonsten ist jederzeit ein Einwurf in den Kleidercontainer neben der Apotheke möglich. In folgenden Orten werden ab Montag, 7. September, bis Freitag, 11. September, Sammelstellen eingerichtet, an denen schon zuvor die Altkleiderspenden abgegeben werden können: Gauaschach bei Heiner Busse, Ludwigstraße 20; Obereschenbach bei Familie Koberstein, Pfaffenbrunnen 4; Langendorf bei Sabine Schalke, Föhrenstaße 13; Feuerthal bei Armin Kuchenbrod, Feuerthaler Straße 21 A; Sulzthal bei Helmuth Marx, Weinbergstraße 27; Westheim bei Toni Weithmann, Grenzstraße 20. Unterschiedliche Zeiträume: Untererthal, 12. September, bis 9 Uhr an der Kirche; Obererthal, 11. September und 12. September bis 10 Uhr Halle neben der alten Schule; Elfershausen, Freitag, 11. September, im Pfarrhof (Info über Frau Übelacker); Fuchsstadt, Montag, 7. September, bis Samstag, 12. September,bei Birgit Pfeuffer-Lörch, Blumenstraße 20; Machtilshausen, Montag, 7. September, bis Samstag, 12. September, 9 Uhr, am Schreinersch-Haus. Für Fragen und die Koordination stehen Reinhard Beichel, Tel.: 0162/ 231 71 49 oder 09732/ 4352 und Monika Mützel unter Tel.: 09732/785 756 zur Verfügung. Infos auch über www.Afrika-Hilfe-Franken.de. sek