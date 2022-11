Winterzauber mit Starpianistin: Die südkoreanische Musikerin Younee ist Virtuosin, Komponistin, eine preisgekrönte Pianistin sowie eine ausgezeichnete Sängerin und Songwriterin. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe hochqualifizierter klassischer Musiker, die auf Jazz-, Pop- und Rockbühnen gleichermaßen zu Hause sind, heißt es in einer Pressemeldung. Am Mittwoch, 28. Dezember, ist sie ab 19.30 Uhr im Arkadenbau in Bad Kissingen zu hören. Tickets und Infos gibt es bei der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, Tel. 0971/804 84 44, und unter kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Lee Na Young