Nach vierzig Jahren trafen sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Einschulungsjahrgangs 1980 wieder. Zusammen besuchten sie die Volksschule Trebgast in den Klassenstufen 1 bis 4.

Die Idee entstand bereits eineinhalb Jahre zuvor, als zwei Mitglieder des Organisationsteams Weihnachtsgrüße austauschten. "Menschen wieder zusammen bringen und Verbindung schaffen" war das Anliegen des Beisammenseins. Schnell wurde das ursprüngliche Orga-Team eines früheren Treffens reaktiviert und die Planungen begannen.

Das Coronavirus hat dieses Ereignis fast zum Scheitern gebracht, doch glücklicherweise kamen die Lockerungen rechtzeitig, so dass alles wie von langer Hand geplant stattfinden konnte.

Treffpunkt war der Sportplatz in Trebgast, von wo aus sowohl die zahlreich erschienenen Ehemaligen als auch die beiden Lehrkräfte Brigitte Oetter (1./2. Klasse) und Peter Hanusch (3./4. Klasse) den Nachmittag starteten. Die Aufregung war groß, alle Mitschüler und Lehrer wieder zu treffen. Hat man sich doch teilweise 36 Jahre nicht mehr gesehen. Letztendlich haben sich doch fast alle wieder erkannt. Im Fußmarsch ging es zur Schule, wo die Hausmeisterin Bianca Ott durch einen Teil der Schule führen durfte. Vor der Schule entstand auch ein Klassenfoto, ganz nach der Ordnung von vor 40 Jahren. Nach einem kleinen Umtrunk ging die Feier im Tennisheim mit Abendessen weiter und abschließend am Badesee bei Cocktail und Musik für die meisten Gäste zu Ende.

Diese besondere Feier mit insgesamt 25 Teilnehmern war ein tolles Ereignis, hat allen viel Freude bereitet und nostalgische Erinnerungen an vergangene Zeiten zurück gebracht. "40 Jahre ist es her und heute kam es mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Es hat sich nichts geändert. Von mir aus können wir uns nächstes Wochenende gleich wieder treffen", so der Tenor...

Eine Spende über 100 Euro aus dem Erlös einer Getränkepauschale kommt einem wohltätigen Zweck in Trebgast zugute. Bianca Küfner