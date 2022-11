An bayerischen Schulen findet alljährlich die Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit statt. In diesem Jahr stand die Aktionswoche unter dem Motto "zusammenWachsen-soziales Miteinander" und hatte vorwiegend die Bedürfnisse der einzelnen Klassen- und Schulgemeinschaften sowie die vielfältigen Herausforderungen einer globalisierten Welt im Blick. An der Katharinen-Schule in Fuchsstadt fokussierte man sich primär auf das unverzichtbare soziale Miteinander. Die einzelnen Beiträge der Klassen waren dabei ungemein vielfältig und jeweils ganz individuell ausgearbeitet. Die G1 präsentierte einen Baum als Zeichen für das Zusammenwachsen der Schüler in der Katharinen-Schule. Der Baum war mit Fotografien der Schüler und Schülerinnen geschmückt. Die Klasse G2 holte den Spieltrieb hervor und fertigte in der Projektwoche ein Wikingerschach zur gemeinsamen Beschäftigung. Die Klasse GM produzierte ein Musikvideo zum Song "Eine Klasse, eine Schule, ein Team, zusammen schaffen wir so viel" und sorgten damit für enorme Begeisterung. Die M1 widmete die Aktionswoche dem Thema "Teamarbeit". Jeden Tag wartete eine Botschaft mit einer Aufgabe auf die Klasse, die nur in der Gemeinschaft gemeistert werden konnte. Die M2 wird in der nächsten Zeit eine neue Schülerin aus der Ukraine in der Klasse begrüßen, welche an einer Stoffwechselkrankheit leidet. Die Schülerin benötigt viel Ruhe, deshalb richtete die Klasse gemeinsam mit den Lehrkräften und Betreuern einen Ruheraum für das Mädchen ein. "Nur gemeinsam schaffen wir das!", dachten sich die Schüler der M/B Stufe, die sich selbst knifflige Aufgaben stellten, welche nur durch das Zusammenwirken von allen Beteiligten lösbar waren. Die Klasse B1 bereitete Köstlichkeiten in der Schulküche zu und bot diese dann beim Frühstückverkauf an. Der Erlös wurde unter anderem in ein Lagerungskissen für eine Schülerin der Grundschulklasse investiert. Die Klassen dürfen von sich behaupten: "Wir sind mächtig stolz!" Abschließend gab es eine Vernissage, bei der die einzelnen Klassen ihre Projekte präsentieren konnten, für die es großen Beifall gab. "Ihr seid gemeinsam ein starkes Team und gemeinsam können wir am besten die Aufgaben, die uns bevorstehen meistern", so die Schulleitung. red