Kläranlage hatte kein Problem

"Als Stadt werden wir die aufgetretenen besonderen Situationen aufgestauten Wassers analysieren", betont Bürgermeister German Hacker nach dem Starkregenereignis am Dienstag.

Insgesamt habe sich nach einer ersten Übersicht durch die Stadtentwässerung Herzogenaurach gezeigt, dass trotz der zahlreichen Keller, aus denen Wasser gepumpt werden musste, "die in den letzten Jahren bzw. über zwei Jahrzehnte investierten Summen in das Zwischenspeichern von Niederschlagswasser wie das gesamte Entwässerungssystem gut funktioniert hat". An städtischen Gebäuden, an Baustellen oder dem Entwässerungssystem seien nach bisheriger Übersicht keine nennenswerten Schäden aufgetreten. Die Kläranlage hatte kein Kapazitätsproblem. red