Am Sonntag, 23. April, finden in Volkach und den Ortsteilen von 10 bis 17 Uhr zum zweiten Mal die „Volkacher Hof-Flohmärkte“ statt.

„Schon über 80 Standorte in Volkach und Ortsteilen machen mit, darunter ganze Straßenzüge“, teilt Co-Organisatorin Andrea Rauch mit. Die Sozialreferentin des Stadtrates organisiert das Format zusammen mit Stadtratskollegin Marlies Dumbsky von den Grünen. Das Prinzip ist einfach: Jede und jeder kann kostenfrei mitmachen und auf dem eigenen Grundstück Flohmarktartikel anbieten. Der Clou ist die Online-Karte, auf der alle Standorte als Straßen mit Hausnummer sowie der angebotenen Ware zu finden ist. Das erleichtere die Auswahl und Zeitersparnis im Vorfeld. Neu ist dieses Jahr eine Facebook-Gruppe, in der Interessierte am Sonntag Bilder der Stände und Standorte finden können.

Adressen und Anmeldung unter www.gruene-volkach.de/flohmarkt