In der Nacht auf Dienstag wurde in Iphofen an zwei Fahrzeugen jeweils das amtliche Kennzeichen entwendet. Dies teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

In der Straße „Am Stadtgraben West“ wurde von einem Pkw Renault Capture, der in einer Hofeinfahrt stand, das vordere Kennzeichen samt Halterung abgerissen und entwendet.

Ebenso wurde an einem in der Ludwigstraße abgestellten Audi das hintere Kennzeichen samt Halterung abgeschraubt und entwendet.

Der Schaden beläuft sich jeweils auf rund 50 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.