Zwei Fahrten alkoholisierter Männer hat die Polizei am Wochenende gestoppt. Wie es im Pressebericht heißt, kontrollierten Beamte am Freitag gegen 20 Uhr in Dettelbach in der Weingartenstraße einen 25-jährigen Autofahrer. Dabei fiel deutlicher Alkoholgeruch bei dem jungen Mann auf. Ein Alkotest ergab 0,86 Promille. Seinen weiteren Weg musste er anschließend zu Fuß fortsetzen.

Zudem wurde am Samstag um 17.15 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2271 bei Marktsteft einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier bemerkte die Polizei Alkoholgeruch und ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. In beiden Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Männer erwartet neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot.