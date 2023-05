Zu zwei Unfällen kam es am Samstag am Gustav-Adolf-Platz in Kitzingen. Gegen 20.45 Uhr fuhr ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer von der Alten Burgstraße in den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Kaiserstraße verlassen. Hierbei wurde er von einem Auto touchiert, das sich noch im Kreisverkehr auf die Spur des 16-Jährigen drängte. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete in Richtung Fischergasse. Da das Kennzeichen des Wagens abgelesen werden konnte, konnte eine 51-Jährige als Fahrerin ermittelt werden. Gegen die Frau wurde nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Kurz vor 18 Uhr am Samstag hatte es im Bereich des Gustav-Adolf-Platzes einen weiteren Unfall gegeben. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer übersah beim rückwärts Ausparken einen im fließenden Verkehr befindlichen Wagen und streifte diesen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme nahmen die Polizisten beim Verursacher alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es erfolgte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.