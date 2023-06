Wer vertritt künftig die deutschen Faustballfarben? Bei einem U21-Auswahllehrgang am Wochenende in Segnitz stellte Bundestrainer Hartmut Maus den Kader für die Europameisterschaft am 4. und 5. August in Jona/Schweiz zusammen. Zum Übungsprogramm gehörte auch eine Trainingseinheit mit den Kleinsten des TV Segnitz. Dabei konnten sich der Segnitzer Nachwuchs einige Kniffe abschauen und die Anwärter auf die Nationaltrikots ausfragen. Anschließend wurde es dann von Freitag bis Sonntag für die Junioren ernst. Am Ende konnten sich mit Fabio Lauck und Johann Schneider auch zwei Segnitzer für die European Fistball Championsship qualifizieren. Die beiden Segnitzer Faustballtalente sind mit der deutschen U21 Nationalmannschaft Titelverteidiger in diesem Turnier.

Von: Norbert Bischoff (Vereinsarchiv TV Segnitz)