Auf dem Parkplatz eins ostasiatischen Restaurants in Kitzingen wurde am Samstag ein geparkter Wagen angefahren. Der Verursacher entfernte sich unbekannt von der Unfallstelle, teilt die Polizei mit. Zwischen 12 und 14.15 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person wahrscheinlich beim Ausparken gegen den Dacia einer Restaurantbesucherin des Mogolian Barbeque in der Panzerstraße. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden von circa 1.500 Euro.

Etwa zur gleichen Zeit, genau zwischen 12.25 und 12.35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der August-Gauer-Straße in Kitzingen ein geparkter BMW angefahren. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne sich zu melden. Der Schaden am hinteren Stoßfänger beläuft sich auf etwa 1.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.