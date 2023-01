Der Schützenverein Altenschönbach rief traditionell am Dreikönigstag zum Königsschießen auf. Nach zweijähriger Pause trafen viele Schützen zum Königsschießen im Schützenhaus ein. Mit einem 196,3 Teiler wurde Sandra Klatt die neue Schützenkönigin. Ihr folgten als erster Ritter Philipp Scharf mit einem 200,1 Teiler und als zweiter Ritter Burkhart Reul mit einem 260,3 Teiler. Jugendkönigin wurde Leonie Deppisch. Dietmar Hopfengart ist neuer Bürgerkönig. Über den Damenpokal freut sich Tina Reul. In der Gruppe Ü56 setze sich Dietmar Zink an die Spitze. Beim Preisschießen der Damen siegte Conny Schönberger. Das Preisschießen in der Schützenklasse gewann Hermann Kohles. Die Schützenkönigin wurde mit einem Fackelzug zum Königsessen im Schützenhaus abgeholt. Dort erfolgte die Proklamation der Majestäten.

Von: Jana Hügelschäffer (Mitglied, Schützengesellschaft Altenschönbach 1957 e.V.)