Die Kitzinger Stadtgärtner haben ihre Ankündigung umgesetzt. Nachdem Mitte Januar drei morsche Weiden am Kitzinger Stadtbalkon gefällt werden mussten, wurde nun Ersatz geschaffen: Zwei Erlen sind dieser Tage am Etwashäuser Mainufer gesetzt worden. Das teilt die Stadt Kitzingen in einem Schreiben mit.

"Sie kommen mit den Bedingungen am Fluss sehr gut zurecht", ist Stadtgärtner Manuel Schömig überzeugt. Bis zu 15 Meter hoch können die Erlen wachsen und werden in ein paar Jahren den Besuchern am Stadtbalkon ausreichend Schatten spenden. Die dritte Weide, die gefällt werden musste, konnte nicht ersetzt werden. Sie war von den Dielen des Stadtbalkons quasi umringt. Eine ordentliche Pflanzgrube konnte dort nicht geschaffen werden.

In den nächsten Tagen wird der Holzboden des Stadtbalkons wieder komplett geschlossen. Ganz links am Stadtbalkon ist ein Ahorn gepflanzt worden. Insgesamt haben die Stadtgärtner in diesem Frühjahr 57 neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt.