7,49 Euro hat ein Lippenstift gekostet. Zwei davon hat eine 37-Jährige in einem Verbrauchermarkt in Kitzingen eingesteckt. Gezahlt hat sie die fälligen 14,98 Euro nicht. Das wird jetzt richtig teurer. Ein Kaufhausdetektiv hat sie über die Überwachungskamera bei dem Diebstahl beobachtet. Jetzt saß sie wegen Diebstahl auf der Anklagebank des Amtsgerichts Kitzingen.

Das Gericht hat die Produktionshelferin zu einer Geldstrafe von 3600 Euro (90 Tagessätze zu 40 Euro) verurteilt. Die Kosten des Verfahrens und privatrechtliche Forderungen des Marktes kommen noch dazu. Die für die "kleine Beute" relativ hohe Geldstrafe gab es allerdings nicht nur wegen des Diebstahls der Kosmetikartikel.

Die Frau stand schon mehrmals vor Gericht, hat vier Einträge im Bundeszentralregister. Erst Anfang des Jahres war sie mit zwei Promille auf dem Fahrrad erwischt und wegen Trunkenheit im Verkehr zu 1200 Euro (60 Tagessätze zu 20 Euro) verurteilt worden. Weil die Strafe noch nicht bezahlt ist, hat Richterin Ingrid Johann das Urteil mit einbezogen und ein neues Paket geschnürt.

"Unerklärlicher" Diebstahl

50 Tagessätze für den Diebstahl, 60 für die Trunkenheitsfahrt, machen unterm Strich 110. Bei Einbeziehungen gibt es in der Regel einen Rabatt. Und so kamen unterm Strich 90 Tagessätze heraus. Die Höhe richtet sich nach dem aktuellen Monats-Nettoeinkommen, geteilt durch 30, und liegt bei 40 Euro. Also muss die Frau 3600 Euro an die Staatskasse überweisen.

Daran wird die Frau, die gerade einen neuen Job angetreten hat und mit knapp 1400 Euro im Monat rechnet, eine zeitlang zu knappern haben. Und das für einen Diebstahl, den sie nicht erklären konnnte. "Ich bin nicht stolz darauf, es tut mir leid", sagte sie der Richterin auf die Frage, warum sie die Sachen nicht bezahlt hat: "Ich weiß es nicht."

Einschlägige Vorstarfen

Allerdings räumte sie alles gleich ein. Zeugen wurden keine gebraucht. Das Geständnis berücksichtige die Staatsanwältin ebenso wie den geringen Wert der entwendeten Gegenstände. Auf der anderen Seite standen aber die teilweise einschlägigen Vorstrafen und die "hohe Rückfallgeschwindigkeit". Nur zwei Monaten nach der Verurteilung wegen der Trunkenheitsfahrt hat sie wieder zugeschlagen. Unterm Strich kam die Vetreterin der Anklage auf die 90 Tagessätze zu 40 Euro, die sich auch im Urteil wiederfinden.

Das nahm die Frau an, ebenso wie den Hinweis der Richterin, dass beim nächsten Auftritt vor Gericht eine Freiheitsstrafe warten dürfte. "Das ist ihr Leben, bleiben sie sauber", sagte die Richterin.