Der Kammerchor St. Johannes Kitzingen wurde vor genau 20 Jahren durch seinen Chorleiter Christian Stegmann gegründet. In dieser Zeit hat der Chor in der gesamten Region und darüber hinaus zahlreiche Konzerte und Gottesdienste gestaltet, bei denen vor allem hochkarätige a-cappella-Werke aus sämtlichen Epochen zum Klingen gebracht wurden.

Anlässlich des Jubiläums bietet der Kammerchor ein Konzertprogramm, bei dem besondere Perlen des chorischen a-cappella-Repertoires zur Aufführung kommen: Im ersten Teil erklingen zwei doppelchörige Werke von Heinrich Schütz, Auszüge aus Palestrinas "Missa Papae Marcelli" sowie die Motette "Lobet den Herrn alle Heiden" von Johann Sebastian Bach. Im zweiten Teil singt der Chor klangvolle A-cappella-Motetten aus dem 20. und 21. Jahrhundert, unter anderem von Eric Whitacre, Max Baumann, William Harris, Marten Jansson sowie eine Eigenkomposition von Christian Stegmann.

Das Programm wird unterstützt durch den Cellisten Joachim Brandl (Würzburg) und den Organisten Stefano Perrotta (Mainz), die jeweils auch solistische Beiträge spielen werden.

Das Jubiläumskonzert wird zweimal aufgeführt: Am Samstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen, und am Sonntag, 9. Juli, um 19 Uhr, in der Wallfahrtskirche "Maria im Weingarten" in Volkach. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. In der Pause des zweiteiligen Konzertes findet jeweils ein kleiner Ausschank statt.